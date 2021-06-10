الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي الخطير بعد استشهاد 3 في جنين

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي أدى إلى استشهاد ضابطين من جهاز الاستخبارات العسكرية وأسير محرر في جنين برصاص قوة خاصة إسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعالومات الفلسطينية "وفا" عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة لحقوق شعبنا الفلسطيني واعتداءاته وعمليات القتل اليومية، وآخرها ما جرى اليوم في جنين، وخرقه لقواعد القانون الدولي، ستخلق توترا وتصعيدا خطيرا".

وحمّل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد وتداعياته، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كما حث الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية على "الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، لكي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة أشخاص بمدينة جنين، وأن من بين الشهداء ضابطين اثنين من جهاز الاستخبارات العسكرية، بينما الثالث أسير محرر.