بلومبرج: دول شرق أفريقيا تقترض 16 مليار دولار لتمويل التعافي الاقتصادي

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تشير التقارير الاقتصادية لدول شرق أفريقيا اعتزام كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا اقتراض 16 مليار دولار على الأقل خلال العام المالي المقبل لتمويل خطط التعافي الاقتصادي، في الوقت الذي تكافح تلك الدول لتخفيف أعباء ديونها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خطط الإنفاق الحكومي للعام المالي المقبل التي عرضها وزراء مالية كينيا وأوغنداء وتنزانيا تشير إلى تمويل المشروعات الأساسية بما في ذلك مد خطوط سكك حديدية وموانئ، في الوقت الذي تعاني فيه الدول من تراكم الديون الباهظة.

وبحسب تقديرات بلومبرج فإن العجز المالي في ميزانيات الدول الثلاث للعام المقبل سيصل إلى حوالي 4ر16 مليار دولار.

وتواجه كينيا صاحبة أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا عجزا ماليا قدره 8ر8 مليار دولار، بما يعادل 7ر7% من إجمالي الناتج المحلي، حيث تعتزم تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض الخارجي والداخلي.

في الوقت نفسه، تراهن دول شرق أفريقيا على التعافي الاقتصادي القوي لتحسين إيراداتها بما يسمح بتقليل عجز ميزانياتها.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد كينيا بمعدل 7ر5% خلال العام المقبل ونمو اقتصاد أوغندا بمعدل 5% وتنزانيا بمعدل 6ر4% وإثيوبيا 7ر8% من إجمالي الناتج المحلي.

وتتوقع تنزانيا تراجع عجز الميزانية من 6ر2% خلال العام الحالي وفقا للتوقعات إلى 8ر1% خلال العام المالي المقبل بحسب مشروع الميزانية الذي عرضه وزير المالية والتخطيط ميكولو نشيمبا على البرلمان في العاصمة دودوما.