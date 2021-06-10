كارتيرون يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع لاعبين جدد

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن علاقته بإدارة النادي والمباحثات المستمرة بشأن فريق الكرة والتدعيمات اللازمة.

وأكد كارتيرون أنه اتفق مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي على كافة الخطط الخاصة بفريق الكرة سواء بشأن الصفقات الجديدة أو بشأن ملف الراحلين عن الفريق.

وشدد المدير الفني الفرنسي في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك على أن اجتماعه مع اللجنة التي تدير النادي مؤخرا كان مثمرا للغاية، وتم الاتفاق على بعض الأمور التنظيمية في الفترة المقبلة، مبديا سعادته بالتعاون مع اللجنة.

وقال المدير الفني للزمالك:” كل ما يتعلق بفريق الكرة الأول سيكون بيني وبين الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة فقط، ولذلك أؤكد بأن كل ما يثار عن وجود مفاوضات مع لاعبين جدد أو تكهنات بلاعبين سيرحلون عبارة عن شائعات ولا أساس لها من الصحة ولا أنظر الى مثل هذه الأمور لأن الحديث عن أحول فريق الكرة يتم في الغرف المغلقة “.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.