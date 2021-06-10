محافظ بورسعيد يستقبل مدير صندوق تطوير العشوائيات لمتابعة بدء تطوير المدن الرئيسية

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، بديوان عام محافظة بورسعيد، لمناقشة آليات بدء تطبيق مبادرة تطوير المدن الرئيسية داخل محافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة أمل الألفي، مدير وحدة تطوير العشوائيات، واللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



واستعرض محافظ بورسعيد خلال الاجتماع، جهود تطوير المناطق العشوائية ببورسعيد وتحويلها لمناطق حضارية على أعلى مستوى، موضحا أن بورسعيد أعلنت أول محافظة خالية من العشوائيات تماما، وذلك بعد القضاء على أخطر البؤر العشوائية بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات.



ولفت إلى جهود تطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية تتواكب مع التنمية التي حققتها بورسعيد مؤخرا في كافة المجالات، مشيرا إلى انتهاء عصر المناطق والبؤر العشوائية ببورسعيد مع البدء في تطوير عدد من المناطق بحي الضواحي وهي مناطق الحرفيين والسيد متولي والتي ستشهد أعمال تطوير وتنمية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية"، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المحافظات.



ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن الصندوق بدأ العمل في مبادرة تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسة منذ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراره بهذا الأمر منذ 3 أشهر.



وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عام ونصف على أن تنفذها الجهات المعنية، موضحًا أن الصندوق في هذا المشروع يقدم وحدات سكنية للمواطنين من كل الفئات، ويعمل على تلبية احتياجات جميع فئات الشعب.