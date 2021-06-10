بلاغ باختطاف شخص يقود الأمن لضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية

قاد بلاغ اختطاف شخص الأجهزة الأمنية لضبط واحد من أخطر التشكيلات العصابية لسرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة احتجاز "شخص" داخل شقة - كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.



على الفور، انتقلت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم، وأمكن ضبط (سائق– مقيم بمحل البلاغ، عاطل، سائق - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية)، وبصحبتهم حداد "المختطف" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، مكبل اليدين من الخلف ومكمم.



وبسؤال المتهمين، أقر الأول بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه "المختطف" بسبب سابقة قيام الأخير بالإستعانة به لاستئجار إحدى السيارات الملاكي، واستخدامها فى تأمين نقل "مواد بترولية مستولى عليها" من المنطقة الجبلية المتآخمة لطريق (القاهرة / بنى سويف)، وانقلابه بالسيارة المشار إليها بإحدى الترع، مما نتج عنه تلفيات بالطريق العام ورفض المجنى عليه سداد مبلغ مالي "قيمة إصلاح السيارة" مما أثار حفيظته.



وبتاريخ الواقعة وأثناء تواجده صحبة باقى المتهمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء شاهد إحدى السيارات النقل "فنطاس" ملك المجنى عليه "المُستخدمة في تهريب المواد البترولية"، اختمر فى ذهنه فكرة استيقافها واحتجازها لإجبار المجنى عليه على سداد قيمة الإصلاح المُستحقة.



وعليه فقد قام وباقى المتهمين بإستيقاف السيارة وصرف قائدها وإستدراج المجنى عليه، واصطحابه للشقة ملكه "محل البلاغ" باستخدام سيارة ملكه "مطموسة الشاسيه والموتور"، واحتجازه على النحو المُشار إليه.



وبمواجهة باقى المتهمين، بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهم ضبط السيارة ملك المجنى عليه "نصف نقل - بدون لوحات معدنية" مزودة بفنطاس (مطموسة الشاسيه والموتور - فارغة الحمولة).



بمواجهة المجنى عليه إعترف بسرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس "كبسولات" بخطوط المواد البترولية المارة بعدد من المناطق الجبلية المتآخمة، بغرض استخدامها فى الإستيلاء على المواد البترولية وخاصةً "السولار" بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لعملائه من مالكي مستودعات تخزين البترول لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما أضاف بقيامه بشراء سيارات نقل من متحصلات وقائع السرقات لاستخدامها فى تهريب المواد البترولية، وشراء سيارات ملاكى لاستخدامها في تأمين سيارات التهريب، وقيامه بإخفاء معالمهم الجوهرية من خلال طمس رقمي الشاسيه والموتور للحيلولة دون ضبطهم والإستدلال عليهم.



وتم استهداف باقى أفراد التشكيل بعدة مأموريات بأماكن ترددهم و(8 مخازن وجراجين) خاصة بهم، واصبح إجمالى ما تم ضبطه: (20 متهم من أفراد التشكيل، 27 سيارة نقل مجهزة بفنطاس لنقل المواد البترولية المستولى عليها، وسيارة نقل آخرى بدون، 2 سيارة ملاكي،" 6 فنطاس، 13 تنك لتخزين المواد البترولية المستولى عليها"، 3 قطع أسلحة نارية عبارة عن "بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، 60 ألف لتر "سولار").



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط باقي المتهمين.