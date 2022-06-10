حديقة بنت الشاطئ تشهد إقبالا في أول أيام افتتاحها بدمياط

شهدت حديقة بنت الشاطئ، إقبالا جماهيريا كبيرا، خلال الحفل الفنى الذى أُقيم عصر اليوم الجمعة تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبالتعاون بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بمناسبة افتتاحها منتصف الأسبوع الجاري، خلال زيارة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لمحافظة دمياط.

تضمن الاحتفال الذي يُعد أول فعالية تقام بالحديقة، عددا من الفقرات الفنية لفرقة " Beeb marching"، والتي لاقت إعجاب كبير من المواطنين، كما أشادوا بمستوى التطوير الذي شهدته الحديقة لتصبح متنفسا لأهالي المحافظة بمستوى حضاري متميز.

مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ إحلال سور الكورنيش ورفع كفاءة تمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن المفكرة والكاتبة المصرية وسارى العلم وإنشاء منطقتى للصيد ولعب الأطفال ومقاعد وممشى، بالإضافة إلى تشجير الحديقة واحاطتها بسور للحفاظ على مكوناتها وإنشاء مقاعد لانتظار سيارات الأجرة بنطاقها الخارجي.