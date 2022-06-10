لجنة تحقيق أمريكية: تغريدة ترامب حفزت على اقتحام الكونجرس

أكدت لجنة التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي أن تغريدة الرئيس السابق دونالد ترامب حفزت المتطرفين على اقتحام مبنى الكونجرس.

وذكرت لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها حصلت على أدلة جوهرية تظهر أن تغريدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حفزت "جماعات متطرفة" على اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير 2021.

ومن جانبه ، أفاد رئيس لجنة التحقيق بيني طومسون أن ترامب كتب تغريدة في 19 ديسمبر 2020 دعا فيها إلى المشاركة في احتجاج كبير في العاصمة واشنطن على نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز جو بايدن، فيما استشهدت وزارة العدل الأمريكية بهذه التغريدة في العديد من القضايا الجنائية المتعلقة بواقعة الاقتحام، وقالت الوزارة إنها "كانت لحظة مهمة وألهمت العديد من مثيري الشغب".

وكشفت نائبة رئيس لجنة التحقيق، ليز تشيني، أن اللجنة حصلت على أقوال شهود عيان توضح بالتفصيل كيف قاوم دونالد ترامب بغضب عندما حثه مستشاروه على إصدار بيان لإبعاد مثيري الشغب مع اندلاع أعمال العنف، مضيفة أن اللجنة ستقدم شهادة من مسؤولين سابقين في البيت الأبيض بأن ترامب لم يكن يريد حقًا إبداء أي شيء تجاه مثيري الشغب.