زفيريف : سعيد رغم خسارتي أمام رود بالدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

أعرب نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف عن شعوره بالسعادة بدلا من الحزن، رغم هزيمته أمام النرويجي كاسبر رود في الدور قبل النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، قائلا إنه حقق إنجازا بعد أشهر من المعاناة بسبب الإصابة.

وكان زفيريف صاحب الـ26 عامًا قد تعرض لإصابة خطيلارة في الكاحل خلال المشاركة في نسخة العام الماضي من بطولة فرنسا المفتوحة، وقد شهدت مرحلة عودته إلى لياقته ومستواه المعهود عددا من الهزائم أمام لاعبين بارزين وتراجعا في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

ويرى زفيريف المصنف الـ 27 على العالم، المتوج في أولمبياد طوكيو ووصيف بطل أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) عام 2020، أنه قريب من العودة لأفضل مستوياته.

وقال زفيريف في تصريحاته للصحفيين عقب مباراة أمس التي انتهت بفوز كاسبر رود 6 / 3 و6 / 4 و6 / صفر :"أتمنى أن أنطلق إلى الأمام من هنا".

وأضاف :"أعتقد أنني قدمت عروضا رائعة هنا حتى هذه المباراة. وهو شئ يمكنني البناء عليه بالتأكيد."

وتلقى زفيريف أمس الهزيمة الخامسة خلال ست مباريات في الدور قبل النهائي ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

وقال زفيريف :"الحقيقة أنني خسرت، لا ينبغي أن نتحدث بشأن هذه المباراة، فقد كان أفضل مني عشر مرات. أكثر شيء إيجابي هو أنني يمكنني الآن أن أقول إنني عائد. أنا عائد إلى المستوى الذي كنت عليه."

ولدى سؤاله حول ما إذا كان بإمكانه خوض التحدي مجددا هذا العام والتتويج أخيرا في بطولات "جراند سلام"، قال زفيريف :"ربما ليس في ويمبلدون لأنها تقام على الملاعب العشبية، وهي أكثر صعوبة بالنسبة لي. لكن بشكل عام، هذا هو توجهي اعتبارا من الآن."

وتنطلق منافسات بطولة ويمبلدون في الثالث من تموز/يوليو المقبل، وقد انسحب زفيريف من المشاركة في بطولة شتوتجارت التي تنطلق بعد غد الاثنين بسبب مشكلة بسيطة في الفخذ، حسب ما أعلنه منظمو البطولة اليوم السبت.

وسيلتقي كاسبر رود النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المباراة النهائية لفرنسا المفتوحة غدا الأحد.

وتأهل ديوكوفيتش إلى النهائي بالفوز أمس على الإسباني كارلوس ألكاراز، ويسعى النجم الصربي للقب الـ 23 له في بطولات "جراند سلام".

أما كاسبر رود صاحب الـ24 عامًا فيتطلع إلى التتويج وتعويض خسارته أمام رافاييل نادال في نهائي نسخة العام الماضي من البطولة وخسارته أمام ألكاراز في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة في العام الماضي أيضا.

وقال رود :"لم أخض رولان جاروس وأنا أفكر في أنني مرشح للوصول إلى النهائي، إطلاقا. وإنما كنت أحاول التركيز في كل مباراة على حدة، وبعدها نرى ما سيحدث."

وأضاف :"قضيت أسبوعين رائعين هنا في باريس، مثلما كان الحال في نسخة العام الماضي، وأتمنى أن أنجح في المرة الثالثة ."