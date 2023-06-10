أوركسترا الحرية الأوكراني يعتزم القيام بجولة في أوروبا وأمريكا

تضامنا مع ضحايا الحرب في أوكرانيا، يعتزم "أوركسترا الحرية الأوكراني"، الذي يضم لاجئي الحرب، القيام مرة أخرى بجولة في أوروبا والولايات المتحدة.



وستبدأ الجولة في 20 أغسطس المقبل، في وارسو، وتعقبها عروض، في برلين، في 24 من الشهر ذاته وهامبورج في 30 من نفس الشهر، بين أماكن أخرى، وفقا لما أعلنت عنه "أوبرا متروبوليتان" في نيويورك، أمس الجمعة.



وتضم الفرقة الجديدة، التي تشكلت العام الماضي، موسيقيين أوكرانيين، فروا من الحرب ويعزفون في مختلف فرق الأوركسترا الأوروبية، إلى جانب موسيقيين، بقوا في أوكرانيا.



وأخذت الأوبرا الوطنية البولندية، إلى جانب "أوبرا متروبوليتان" في نيويورك، هذه المبادرة الخاصة بجولة "أوركسترا الحرية". وكان ذلك تحت رعاية أولينا زيلينسكا، السيدة الأولى لأوكرانيا.