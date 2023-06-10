قال الدكتور علي المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم التوريد المحلي من القمح ارتفاع ووصل إلى نحو 3.44 مليون طن قمح حتى الآن، موكدًا استمرار موسم التوريد حتى نهاية أغسطس المقبل، موضحًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 5.9 شهر.



وردا على سؤال بشأن ما تردد حول تعثر الشركة التى رسي عليها توريد 55 ألف طن قمح مستورد، أوضح وزير التموين، أن الشركة ملتزمة بالتوريد وطلب المورد تنويع المصادر من قمح أوكراني أو روسي، مضيفا أنها كلها مناشئ مقبولة، ذاكرا أنه ما تم استيراده من القمح منذ بداية العام المالي الحالي بلغ أكثر من 3 ملايين طن قمح.



جاء ذلك خلال وضعه حجر الأساس لأول مستودع استراتيجي المقام في منطقة جبل عتاقة بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة بتكلفة تبلغ نحو 2 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى للمشروع القومي لإنشاء 7 مخازن استراتيجية عملاقة على مستوى الجمهورية لتأمين مخزون من السلع الأساسية تامة الصنع الخاصة بالوزارة، لفترات أطول ولتقليل الفاقد.



وتابع أن قيمة السلع التموينية تقدر شهريا بما قيمته 4 مليارات جنيه شهريا، قائلا إن تقليل الفاقد بنسبة 5% من الهادر يوفر نحو 200 مليون جنيه شهريا.



وأوضح أن مدة إنشاء المستودع ستستغرق عامين وسيتم إقامته وإدارته على أحدث النظم والوسائل التكنولوجية حيث سيتم دخول وخروج السلع بشكل مميكن.