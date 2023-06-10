فيتوريا يوجه رسالة لـ حجازي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

وجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة إلى المدافع أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكتب فيتوريا عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام: «أحمد حجازي أتمنى لك الشفاء العاجل وننتظر عودتك أقوى».

وكان فريق اتحاد جدة قد أعلن في وقت سابق، خضوع المدافع المصري أحمد حجازي، لعملية جراحية ناجحة، فى الرباط الصليبي للركبة اليسري، يوم الأربعاء الماضي، فى العاصمة الإنجليزية لندن.

وأصدر نادى الاتحاد، بيانا رسميا، جاء فيه: "أجرى اللاعب أحمد حجازي، يوم الأربعاء الماضي، عملية جراحية فى الرباط الصليبي للركبة اليسري، تحت إشراف الجراح الإنجليزي، اندي ويليامز، فى العاصمة البريطانية لندن، تكللت بحمد الله بالنجاح".

وأتم: "سوف يخضع اللاعب خلال المرحلة المقبلة، لبرنامج علاجي، وتأهيلي قبل عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية".