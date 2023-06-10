المبعوث الأممي لليمن يرحب بزيادة عدد الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان

رحب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم السبت، بزيادة عدد الرحلات الجوية بين العاصمة صنعاء (خاضعة لسيطرة الحوثيين)، والعاصمة الأردنية عمّان.

ودعا جروندبرج في تغريدة نشرها على حساب مكتبه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى المزيد من التقدم نحو رفع جميع القيود المفروضة على حرية التنقل من وإلى وداخل اليمن.

وحث المبعوث الأممي، أطراف الصراع في اليمن على التوافق حول المزيد من التدابير لتحسين ظروف المعيشة في اليمن وحول وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية، أعلنت يوم امس الجمعة، عن زيادة عدد رحلاتها إلى الأردن بواقع ست رحلات في الأسبوع، ابتداء من اليوم السبت، بعد أن كانت محصورة بثلاث رحلات فقط.

يأتي ذلك تزامنا مع التحركات الديبلوماسية الدولية والأمنية، لتعزيز مسار الهدنة في اليمن، نحو اتفاق سلام شامل، ينهي النزاع الذي تشهده البلاد منذ نحو تسع سنوات.