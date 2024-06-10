توقعات بفوز يمين الوسط في انتخابات البرلمان الأوروبي بعد إغلاق صناديق الاقتراع

أفادت توقعات أولية للبرلمان الأوروبي بفوز حزب الشعب الأوروبي الذي يمثل تيار يمين الوسط في انتخابات البرلمان الأوروبي بحصوله على 191 مقعدا، وذلك بعد إغلاق جميع مراكز الاقتراع يوم الأحد.

وتحظى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حاليا بفرصة أقوى للحصول على فترة ولاية ثانية مع تكتلها من حزب الشعب الأوروبي، الذي قامت بحملتها الانتخابية من أجله، حيث قدمت أداء جيدا للغاية، على الرغم من مكاسب اليمين المتطرف، والخسائر بين الأحزاب الليبرالية والخضراء.

وقالت فون دير لاين في كلمة رحبت فيها بالنتيجة إنها ستعمل مع التكتلات السياسية من يسار الوسط والليبراليين الذين دعموها في الأساس للفوز بإعادة تعيينها في المنصب.

وأضافت فون دير لاين "لقد عملت هذه المنصة بشكل جيد. لقد كانت بناءة وفعالة"، موضحة أسبابها ومشيرة إلى أنها لن تسعى مباشرة إلى الحصول على الدعم من الأحزاب اليمينية.