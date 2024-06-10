صحة غزة: استشهاد 40 شخصا وإصابة 218 آخرين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ248 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و218 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37 ألفًا و124 شهيدًا، و84 ألفًا و712 إصابة.

وجددت الوزارة التنويه، أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الاثنين، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ248.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال المدفعي على مناطق عريبة، وخربة العدس، والحشاش شمال مدينة رفح الفلسطينية.

كما شهدت منطقة عريبة شمال مدينة رفح قصفا مدفعيا عنيفا.

واُستشهد مواطنان، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات جوية على مدينة دير البلح وسط القطاع، ومنطقة أبو العجين، تزامنا مع قصف مدفعي شرق المدينة.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عشرات القذائف صوب شاطئ مدينة غزة، فيما فتحت مدفعيتها النار تجاه منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة، وحي الزيتون، جنوب شرق المدينة.