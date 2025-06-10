إمام عاشور: الأهلي قادر على الفوز بمونديال الأندية

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يرى إمام عاشور نجم خط وسط النادي الأهلي، أنه من حق جماهير القلعة الحمراء أن تذهب بعيداً بأحلامها بشأن ما ستؤول إليه مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لبداية مشواره في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يواجه إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيه الحالي ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا كل من بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيل].

وقال عاشور في تصريحات عبر "أون سبورت": "من حق الجماهير تحلم.. وما المانع أن نفوز بكأس العالم للأندية؟!.. سنواجه فرقاً كبرى؟.. نحن أيضاً لدينا نجوم كبار ولاعبين مميزين".

واستطرد قائلا: "في النهاية ستكون المواجهات داخل الملعب بين لاعبين وبضعهم البعض.. 11 لاعباً ضد 11 آخرين".

وأضاف أن سقف طموحاته دائما ما يكون مرتفعا سواء مع الأهلي أو المنتخب الوطني، ودائما ما يحلم بالذهاب لأبعد مدى.