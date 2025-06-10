العين الإماراتي يُعلن عن صفقته الثامنة استعدادا لمونديال الأندية

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم، عن إبرام صفقته الثامنة ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكشف "الزعيم" عن تعاقده مع الجناح المغربي نسيم الشاذلي، لاعب الوداد البيضاوي، وذلك عقب نهاية فترة إعارته إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي.

ويبلغ الشاذلي من العمر 23 عامًا، ويُجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، حيث يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية.

ويأتي هذا التعاقد ضمن سلسلة من التدعيمات النوعية التي أبرمها نادي العين هذا الصيف، حيث سبق له الإعلان عن سبع صفقات بارزة ضمت كلاً من: المغربيين حسين رحيمي ويحيى عبد الخالق، ورامي ربيعة، بالإضافة إلى الحارس البرتغالي المخضرم روي باتريسيو، والسلوفيني مارسيل راتنيك، والنمساوي أديس ياسيتش، والأرجنتيني سابالا.

ويواصل العين تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين، استعدادًا لظهوره المرتقب في مونديال الأندية، الذي يُقام بنظامه الجديد في يونيو 2025 بالولايات المتحدة الأميركية.