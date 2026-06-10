محاضرة تثقيفية في قصر ثقافة دمياط حول الأمن المائي وخطر نقص المياه

نظّم قصر ثقافة دمياط، بالتعاون مع مركز شباب الشعراء، محاضرة تثقيفية موسعة بعنوان «الأمن المائي وخطر نقص المياه»، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الوطنية «جيل واعٍ.. وطن أقوى».

وأوضحت سها ياسين، المتخصصة في التاريخ الحديث، خلال الندوة، أن قضية الأمن المائي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن، مؤكدة أن الحفاظ على الموارد المائية مسؤولية مشتركة تتطلب رفع الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه.

واستعرضت التحديات الحالية والمستقبلية المرتبطة بزيادة الطلب على المياه، وأهمية تبني ممارسات مستدامة تضمن الحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.

وتناولت مفهوم الأمن المائي باعتباره أحد ركائز الأمن القومي، مشيرة إلى المخاطر الناجمة عن نقص المياه والآثار السلبية المترتبة على الهدر وسوء الاستهلاك، كما سلطت الضوء على دور الشباب في نشر الوعي المائي وتبني مبادرات وحلول عملية ومبتكرة للحفاظ على كل قطرة مياه.

واختُتمت المحاضرة، بفتح باب الحوار مع رواد المركز، الذين أبدوا تفاعلًا واسعًا وطرحوا عددًا من المقترحات والمبادرات الشبابية القابلة للتطبيق داخل المجتمع المحلي.

وتأتي الفعالية بإشراف نجوى كيوان، مدير عام فرع ثقافة دمياط، وأحمد شولح، مدير قصر ثقافة دمياط، والدكتورة سارة الطناوي، مشرف الثقافة العامة.