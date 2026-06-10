 أكسيوس: أمريكا استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادار حول مضيق هرمز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أكسيوس: أمريكا استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادار حول مضيق هرمز

رويترز
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 6:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 6:55 ص

 نقل موقع ‌أكسيوس ​عن ​مسؤول أمريكي ⁠أن ​الهجمات الانتقامية ​التي شنها ​الجيش ​الأمريكي اليوم الثلاثاء ‌استهدفت ⁠عددا من ​أنظمة ​الدفاع ⁠الجوي ​والرادار ​الإيرانية ⁠حول مضيق ⁠هرمز.


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