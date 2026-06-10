أكسيوس: أمريكا استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادار حول مضيق هرمز

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نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الهجمات الانتقامية التي شنها الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء استهدفت عددا من أنظمة الدفاع الجوي والرادار الإيرانية حول مضيق هرمز.