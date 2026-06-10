أكسيوس: أمريكا استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادار حول مضيق هرمز

نقل موقع ‌أكسيوس ​عن ​مسؤول أمريكي ⁠أن ​الهجمات الانتقامية ​التي شنها ​الجيش ​الأمريكي اليوم الثلاثاء ‌استهدفت ⁠عددا من ​أنظمة ​الدفاع ⁠الجوي ​والرادار ​الإيرانية ⁠حول مضيق ⁠هرمز.