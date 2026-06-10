الحزب الحاكم في إثيوبيا يحقق تقدما كبيرا مع بدء إعلان النتائج الأولية للانتخابات

حقق الحزب الحاكم في إثيوبيا تقدما كبيرا مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات، التي من المتوقع على نطاق واسع أن تمنح رئيس الوزراء آبي أحمد ولاية أخرى مدتها خمس سنوات.

وفاز حزب الازدهار، الذي يتزعمه آبي بجميع المقاعد البرلمانية الـ24، في الدوائر الانتخابية، التي تم التحقق من نتائجها من التصويت الذي جرى في الأول من يونيو، طبقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا اليوم الأربعاء.

ويبلغ إجمالي عدد المقاعد التي يتم التنافس عليها 501 مقعد، ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية بحلول 11 يونيو، ويمكن أن تقدم الهيئة طلبا بالتمديد لمدة عشرة أيام، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وواجه حزب الازدهار أكثر من 40 منافسا في السباق على مقاعد مجلس النواب، الذي ينتخب رئيس الوزراء واستفاد من كونه الحزب الحاكم وتشتت أصوات المعارضة. وفي برنامجه الانتخابي، تعهد الحزب الحاكم بتحسين إدارة الحكومة وماليتها ومعالجة الصراعات الدائرة وتوسيع النفوذ الدولي لإثيوبيا وتعميق الديمقراطية حال إعادة انتخابه.