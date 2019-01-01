رئيس مكتب الهجرة في ألمانيا يحذر من تقديم «محفزات زائفة» للاجئين المحتملين

حذر هانز-ايكارد زومر، رئيس المكتب الاتحادي للدرجة واللاجئين في ألمانيا، من تقديم "محفزات زائفة" للاجئين المحتملين.



وخلال ندوة في نورنبرج، قال زومر مساء الثلاثاء:" يجب على المرء أن يكون حذرا على سبيل المثال فيما يتعلق بتصوير وجود فرص شديدة السرعة للتوظيف بالنسبة للاجئين".



وأضاف زومر أن طالبي اللجوء مرتبطون جميعهم عبر شبكة الإنترنت وكلهم لديهم هواتف محمولة وتابع:" إذا حدث ووجدوا وظيفة بعد وقت قصير من وصولهم إلى ألمانيا، فإنهم في الغالب ما يخبرون أقاربهم وأصدقاءهم في موطنهم على الفور، ما يمكن أن يوقظ لدى هؤلاء آمالا كاذبة في ظل هذه الظروف".



وأعرب زومر عن اعتقاده بوجود مشكلة في ارتفاع نسبة اللاجئين المعترف بحقهم في دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فهم يأتون إلى ألمانيا في وقت لاحق، لافتا إلى أن هيئته سجلت 7800 حالة من هؤلاء في عام 2018 وحده " وهذا يعادل ثلثي كل الحالات الموجودة في أوروبا".



وأوضح زومر أن هيئته تضطر في مثل هذه الحالة إلى تطبيق القانون الأوروبي وتراجع هذه الحالات بشكل دقيق وتعيدهم إلى أول بلد استقبلهم وفقا للإجراء المعمول به بموجب اتفاقية دبلن للاجئين.