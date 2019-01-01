تمسك الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لفريق السد القطري ببقاء الجزائري بغداد بونجاح مع الفريق خلال الموسم المقبل وعدم رحيله، خلال الانتقالات الصيفية الحالية في ظل العروض الكثيرة المقدم للاعب.

وذكر تقرير لجريدة «الشروق» الجزائرية أن مصدر مقرب من اللاعب أكد وجود اتصالات من قبل نادي الزمالك معه وجس نبضه على هامش مشاركته مع الجزائر في أمم إفريقيا بمصر.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر قوبل بالرفض من جانب اللاعب وإدارة السد القطري بعدما وضع تشافي هيرنانديز شرطًا أساسيًا للموافقة على تدريبه للسد خلفًا للبرتغالي جيزفالدو فيريرا وهو بقاء بونجاح وعدم رحيله بشكل نهائي عن الفريق.

ويرى تشافي أن بونجاح أحد الأعمدة الأساسية داخل صفوف الفريق القطري وعنصرًا مهما للغاية في خط الهجوم، كما يرغب اللاعب حال رحيله عن السد في خوض تجربة الاحتراف بأوروبا وعدم البقاء في المنطقة العربية من جديد.