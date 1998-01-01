تراجع معدل التضخم في رومانيا لأول مرة خلال العام الحالي

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع معدل التضخم في رومانيا خلال يونيو الماضي لأول مرة منذ بداية العام الحالي، وهو ما يمثل نبأ جيدا بالنسبة للبنك المركزي الذي يحاول السيطرة على الأسعار دون الحاجة إلى زيادة معدل الفائدة.

وبلغ معدل التضخم في رومانيا خلال يونيو الماضي 84ر3% سنويا مقابل 1ر4% خلال مايو الماضي.

كان المحللون الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون وصول معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى 4% .

كان البنك المركزي الروماني قد توقع تراجع معدل التضخم خلال يونيو الماضي، حيث تجنبت لجنة السياسة النقدية في البنك زيادة أسعار الفائدة رغم تجاوز معدل التضخم للنطاق المستهدف بالنسبة لها وهو من 5ر1% إلى 5ر3%.

وذكرت بلومبرج أن تراجع معدل التضخم سيعتبر شهادة صلاحية لاستراتيجية البنك المركزي الروماني التي تستهدف تنظيم السيولة النقدية في النظام المالي كوسيلة للسيطرة على التضخم.