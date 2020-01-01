اليابان وناسا تتفقان على التعاون في مهام محطة الفضاء الدولية واستكشاف القمر

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اتفقت اليابان وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الجمعة على التعاون بشأن محطة الفضاء الدولية واستكشاف سطح القمر والعمل معا لإرسال بشر وروبوتات في نهاية المطاف للقمر.

ووقع المسؤول الإداري لناسا، جيم بريدنستين ووزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، كويشي هاجويدا على إعلان نوايا مشترك بشأن الاستكشاف المشترك، خلال اجتماعهما عبر الإنترنت.

وطبقا للإعلان، يعتزم الجانبان التعاون فيما يتعلق ببرنامج "أرتيميس" التابع لناسا- وهو مهام لبعثات مأهولة للقمر.

وقال بريدنستين "توقيع اليوم على إعلان النوايا يعزز تاريخا طويلا من التعاون الناجح بين الولايات المتحدة واليابان في الفضاء".

وأضاف "نقدر دعم اليابان القوي لبرنامج أرتيميس ونتطلع لتوسيع الشراكة القوية ، التي نتمتع بها في محطة الفضاء الدولية، لتصل إلى المدار حول القمر وسطحه وما يتجاوز ذلك".

وقال هاجويدا "إنها خطوة كبيرة نحو أول هبوط لياباني على سطح القمر".