عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد، استحداث هيئة النقل السعودية خلال حج هذا العام، خدمة «السكوتر الكهربائي» كخدمة تجريبية للمرة الأولى، لتسهيل تنقل ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، وذلك في إطار عملها على توفير خيارات تنقل مختلفة ومتنوعة عبر تبني التقنيات الحديثة والتنقل الذكي.

وتسهم هذه الخدمة الجديدة باختصار الوقت إلى 15 دقيقة بدلًا من ساعة أثناء سيرهم مشيًا على الأقدام بين المشعرين، وجرى تخصيص مسارات محددة لهذه الخدمة لتسهيل استخدامها والحفاظ على سلامة الحجاج أثناء استخدامهم لها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولقيت هذه الخدمة استحسان مستخدميها من حجاج بيت الحرام، وإثراء تجربتهم لها والتعرف على طرق استخدامها، حيث وفرت الهيئة فريقا متخصصا لهذه الخدمة ولتوعية الحجاج بالطرق الصحيحة للاستفادة منها، ومن خلال هذا الإطلاق التجريبي لخدمة التنقل بالسكوتر في موسم الحج لهذا العام، ستعمل الهيئة على تطويرها وتحسينها، للمواسم المقبلة.

يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير خيارات تنقل مختلفة ومتنوعة، وتبني التقنيات الحديثة والتنقل الذكي لقياس مدى ملائمتها ومساهمتها في توفير تجربة تنقل مميزة لضيوف الرحمن وضمان تنقلهم وأدائهم للمناسك براحة واطمئنان.