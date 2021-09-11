فرح يتحول إلى مأتم بالمنوفية بعد مصرع شاب وإصابة 2 في انقلاب سيارة

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية فيشا الكبرى بمحافظة المنوفية، بعد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي؛ أسفر عن مصرع شاب وإصابة 2 آخرين، من بينهم شقيق عروس كان حفل زفافها أمس الأحد.



وتسبب الحادث في إلغاء العرس وانقلاب السعادة إلى حزن وسط حالة من الصدمة بين جميع أهالي القرية، خاصة وأن من بين المصابين شقيق العروس والذي كان ذاهب لإحضارها من الكوافير لإتمام مراسم الزواج.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق كمشوش/ منوف، أسفر عن مصرع شاب يدعى "ا، ي، ا" طالب بالثانوية العامة وإصابة 2 آخرين.



تم الدفع بقوة أمنية لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى منوف العام ونقل الجثمان إلى الثلاجة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.