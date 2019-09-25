عمرو أديب بعد حكم تأييد عزل رئيس الزمالك: مرتضى قاعد في النادي وماسك الحديدة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا توجد قناعة لدى الرأي العام برحيل مرتضى منصور عن منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رغم تأييد المحكمة الإدارية العليا لقرار حكم عزله.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد،: «مرتضى قاعد في النادي.. ماسك الحديدة (الميكرفون) في إيده وهيطلع يشتم عائلتي كلها».

ونقل أديب، تصريحا نقلته «الشروق» عن مرتضى منصور، يقول فيه إنه يتلقى اتصالات من شخصيات بالدولة تطالبه بأن يكون موجودا بالزمالك دائما وبخاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها النادي.

وعقب أديب: «طبعا مرتضى ميقصدش دولة أحمس ولا الدولة الفرعونية.. هو بيتكلم عن الدولة اللي موجودة دلوقتي، والحكومة اللي موجودة دلوقتي والأجهزة اللي موجودة دلوقتي».

وسخر أديب قائلا: «الدولة المصرية مش عارفة تعيش.. أصل فيه مشكلة في سد النهضة»، متحديا مرتضى أن يذكر اسما من المسئولين الذين يدعي أنهم يتواصلون معه.

وقال الإعلامي الشهير مخاطبا مرتضى: «أتحداك تقول اسم واحد من اللي قالولك خليك قاعد في نادي الزمالك.. ولا تقدر.. (مرتضى) يحتمي بأن الدولة وراءه.. هو مرتضى عمل إيه».

ورأى أديب، أن مرتضى يهيمن على الجمعية العمومية لنادي الزمالك بسبب الاشتراكات المجانية التي أتاحها، ما يعني أنه سيفوز بالانتخابات عندما يترشح لها مُجددا، ويستمر رئيسا لنادي الزمالك حتى عام 2060.



وأمس الأحد، رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم عزله من رئاسة النادي.

وقضت المحكمة، بتأييد الحكم السابق صدوره بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وإلزام مجلس الإدارة، بالدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت.