تحذيرات من موجة حر قياسية في الجزائر

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر اليوم الإثنين من استمرار موجة حر شديدة تصل إلى 49 درجة مئوية وتجتاح أغلب مناطق البلاد.

وكشفت ذات المصالح في نشرة خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) بأن موجة حر متوقع أن تصل إلى 49 درجة ستمس اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء ولايات بسكرة، المغير، الوادي، أولاد جلال، تقرت وورقلة، وستتراوح فيها درجات الحرارة بين 36و39 درجة تحت الظل.

وستستمر موجة الحر القياسية والمتوقع أن تتراوح فيها أقصى درجات الحرارة بين 38 و40 وأدناها 26 و32 درجة تحت الظل إلى غد الثلاثاء بولايات عين تيموشنت، ووهران، وتيبازة، والجزائر العاصمة، والبليدة، وبومرداس، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة والطارف.

وستصل هذه الحرارة الشديدة غدا الثلاثاء إلى ما بين 43 و45 كأقصى درجة وما بين 28 و32 كأدنى في ولايات تلمسان، وسعيدة، ومستغانم، وتيارت، وتيسمسيلت، والمدية، والجلفة، والمسيلة، والبويرة، وتيزي وزو، وباتنة، وميلة، وقسنطينة وقالمة، وخنشلة وتبسة. بالإضافة إلى ولايات برج بوعريريج، وسطيف، وأم البواقي وسوق أهراس.

كما ستمس موجة الحر هذه ولايات تندوف، وأدرار، وبرج باجي مختار، وتيميمون، والبيض، والنعامة والأغواط.