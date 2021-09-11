الكرملين: بوتين التقى قائد فاجنر بعد 5 أيام من التمرد

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين في يوم الخميس الموافق 29 يونيو الماضي، بعد 5 أيام من التمرد المسلح الذي قاده بريجوجين ضد القيادة العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الحكومية عن إفادة صحفية لبيسكوف أن الاجتماع حضره 35 شخصا، وفقا لما نقله موقع قناة "الشرق" السعودية.

وكان بريجوجين أعلن ما أسماه بـ"مسيرة العدالة"، يوم 24 يونيو الماضي، ضد القيادة العسكرية الروسية، وزحف بقوات مجموعة فاجنر نحو العاصمة موسكو، قبل أن يتراجع في اللحظات الأخيرة بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وتم إعلان إنهاء التمرد المسلح "حقنا للدماء الروسية"، على حد حقول بريجوجين، مقابل إسقاط قضية التمرد الجنائية ضده وضد قواته، وانتقاله إلى بيلاروسيا.

لكن أعلن لوكاشينكو، مؤخرا، أن بريجوجين غير متواجد على أراضي بلاده، بل يتواجد في مدينة سان بطرسبرج، واقتحمت السلطات الروسية قصر بريجوجين وقامت بمصادرة محتوياته.