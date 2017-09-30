يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، اجتماعا وزاريا للحوار بين روسيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة الروسية موسكو.

ويهدف الاجتماع الوزاري السادس بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وروسيا الاتحادية، وفق وكالة سبوتنيك.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعلن في وقت سابق، عن عقد الاجتماع الوزاري السادس مع دول مجلس التعاون الخليجي في روسيا.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إن الاجتماع سيشهد مناقشة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من جهة أخرى.

وأضاف أن الاجتماع سيغطي العديد من الموضوعات الدولية وقضايا التعاون الإقليمي، متابعا: «العلاقات الخليجية الروسية متميزة، ومنذ توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الإستراتيجي في شهر نوفمبر عام 2011م، واستمرارها إلى اليوم، إنما هو دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدمًا لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات».

وعقد الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في أبوظبي 2011، والثاني في العاصمة السعودية الرياض عام 2012.