صحة سوهاج: الكشف على 8000 مواطن بالمجان خلال 8 قوافل طبية

أعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية، والكشف على أكثر من 8 آلاف مواطن بـ4 مراكز وهي: (طما، والمنشأة، وسوهاج، والمراغة)، بقرى (أم دومة، وتل الزوكي، والشهداء، والخانسة غرب، ونجع الدير، القراقرة، وبهتا، وعرابة، وأبو عزيز)، من خلال 8 قوافل طبية مجانية، استهدفت القرى الأكثر احتياجا لتلك الخدمات خلال هذا الشهر.

وأضاف الدكتور سامي النجار، أن القوافل الطبية تضم التخصصات الطبية من (الباطنة _ الأطفال _ عظام _ جراحة_ الرمد _ الأسنان _ الجلدية _ نساء وولادة)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وصيدلية تتوافر بها الأدوية.

وأكدت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية، تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجانا.

وأشار إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.

وتأتي هذه القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتي من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجا بالريف والمناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.