الرئاسي اليمني يطالب بموقف دولي حاسم لوقف تصعيد الحوثيين

طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عيدروس الزبيدي، اليوم الإثنين، بدعم دولي حاسم، لوقف التصعيد العسكري للحوثيين.

وأفاد الزبيدي في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك ، إنه "بحث مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن في ظل التصعيد الحوثي المستجد في عموم الجبهات".

ودعا الزبيدي: "المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ موقف حاسم من التحشيد المتواصل للمليشيات الحوثية، مشددا على أهمية دعم مجلس القيادة الرئاسي للقيام بدوره في تأمين البلاد، وحماية المناطق المحررة من اعتداءات الجماعة التي ترفض كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام".

واستعرض الزبيدي مع السفير الأمريكي" الأوضاع الاقتصادية في المحافظات المُحررة في ظل الانهيار المتواصل في سعر صرف العملة المحلية جراء استمرار توقف صادرات النفط إثر الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت"، حسب البيان.

وأشار الزبيدي في هذا السياق إلى أن" الحكومة اليمنية أصبحت عاجزة عن القيام بالمهام المناطة بها لإنعاش الوضع الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطنين".

وطالب الزبيدي" التحالف العربي والمجتمع الدولي، بتقديم دعم عاجل لمنع المزيد من الانهيار، وانتشال الأوضاع الإنسانية في عموم البلاد".

بدوره، جدد السفير الأمريكي موقف حكومة بلاده الداعم لتماسك مجلس القيادة الرئاسي وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الرامية للوصول إلى سلام عادل ومستدام يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد السفير الأمريكي، وفق البيان، حرص حكومة بلاده على مواصلة الدعم الإنساني لليمن، وتعزيز الدعم الأمني، ورفع قدرات قوات مكافحة الإرهاب، وخفر السواحل، وحرس الحدود.

ويشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من الجبهات، رغم حالة التهدئة النسبية المستمرة منذ أكثر من عام.