المجلس الأوروبي للأئمة: زيارة أئمة مزعومين لإسرائيل مشبوهة ولا تمثلنا

أدان المجلس الأوروبي للأئمة، الأربعاء، زيارة "أئمة مزعومين" لإسرائيل ولقاءهم الرئيس إسحاق هرتصوغ، واعتبرها "مشبوهة" ولا تمثل موقف المسلمين في القارة.

والاثنين، قال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان، إن هرتسوج استقبل في مكتبه بالقدس الغربية، "أئمة وقادة في الجالية المسلمة من فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وضمّ الوفد شخصيات إسلامية بارزة جاءت إلى إسرائيل لنشر رسالة السلام والتعايش والشراكة بين المسلمين واليهود، وبين إسرائيل والعالم الإسلامي".

وتعقيبا على ذلك، قال المجلس (مقره باريس) في بيان: "بينما يتداعى جميع الأحرار في العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم، وإيقاف الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الصهيوني، فوجئنا بضجة إعلامية حول زيارة أئمة مزعومين، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي ولقاء رموزها المجرمة".

وأضاف أن الزيارة "تتنافى مع أي حس إنساني أو أخلاقي، وتتعارض مع أبسط المبادئ الإسلامية الداعية إلى نصرة الحق".

وأكد أن "أعضاء هذا الوفد غير معروفين في أوروبا في وسط الأئمة والدعاة، ولا يمتون بصلة إلى المؤسسات الشرعية والجمعيات الدينية المعروفة الموثوقة بين المسلمين الأوروبيين".

وأوضح أن "حيثيات هذه الزيارة والجهات التي تقف وراءها، تؤكد طابعها الاستعراضي الاستفزازي لخدمة أغراض مشبوهة لا تعبر عن موقف مسلمي أوروبا الراسخ في التضامن مع أهل غزة المظلومين، والتنديد بجريمة الإبادة الوحشية التي يمارسها ضدهم جيش الاحتلال الصهيوني".

وتابع المجلس: "ما المسيرات الدورية والفعاليات اليومية في كل المدن الأوروبية، إلا دليل على ذلك".

كما دعا "جميع الأئمة والعلماء، وسائر المناضلين والأحرار، من جميع الطوائف، إلى تكثيف فعاليات نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، والتصدي لحرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة".

واعتبر "كل مبادرة لتبييض جرائم المحتل هي خيانة لله ورسوله ودماء المستضعفين".

وخلال لقائه أعضاء الوفد، زعم هرتصوغ "التزام إسرائيل ورغبتها القوية في المضي قدمًا نحو حقبة جديدة من الشمول والسلام في الشرق الأوسط"، رغم الإبادة في غزة، وفق بيان مكتبه.

ومتجاهلا اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، شدد هرتصوغ على "الدور الحيوي للمسلمين في إسرائيل"، مدعيا أنهم "جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي".

الزيارة التي أحدثت حالة استياء بين المسلمين في أوروبا، تزامنت مع مواصلة إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في غزة، والتي خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

والمجلس الأوروبي للأئمة، تأسس في 19 نوفمبر 2019 بمبادرة نخبة من العلماء والدعاة، في دول عدة بالقارة، وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية، وفق ما يعرف نفسه في موقعه الإلكتروني.



