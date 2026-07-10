ترامب تحدث مع نتنياهو بشأن التحركات الأمريكية في الخليج العربي

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس عن تركيا بالإضافة إلى التحركات الأمريكية في الخليج العربي، وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتشهد العلاقات بين تركيا وإسرائيل حالة من التوتر الشديد. وقد حث نتنياهو ترامب على عدم بيع طائرات مقاتلة إلى تركيا، قائلا إن ذلك سيشكل خطرا على إسرائيل.

وشنت الولايات المتحدة غارات جوية جديدة ضد إيران بعد ساعات من تصريح ترامب بأن الهجمات الإيرانية الأخيرة على السفن في مضيق هرمز تؤذن بنهاية وقف إطلاق النار، ومهددا بتصعيد الصراع إذا لم تتوقف. وردت إيران باستهداف حليفتي الولايات المتحدة، الكويت وقطر، واتهمت الولايات المتحدة بالضرب بالقرب من محطتها الوحيدة للطاقة النووية.

وقد هددت الهجمات المتبادلة وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا، لكن هجمات يوم الخميس بدت أكبر من جميع النواحي. وتغذي رسائل ترامب المختلطة - الموافقة على ضربات عسكرية متتالية مع الإصرار في الوقت نفسه على أنها لا تعني العودة إلى حرب شاملة - حالة من عدم اليقين بشأن ما سيأتي بعد ذلك.

وسواء كان ذلك تكتيكا تفاوضيا أو إشارة إلى مزيد من التصعيد، فإن الوسطاء يسارعون لإنقاذ الاتفاق المؤقت. ويمكن أن تؤدي التوترات المحتدمة أيضا إلى مشاكل للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر إذا ظلت أسعار الغاز مرتفعة.