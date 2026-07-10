مجلس الأمن الدولي يستعد لتصويت استطلاعي في سباق خلافة جوتيريش

من المقرر أن يُجري مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق من الشهر الجاري، اقتراعا استطلاعيا غير رسمي لقياس حجم الدعم الذي يحظى به المرشحون لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش، وفقًا لما أفادت به مصادر دبلوماسية في نيويورك لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ومن المتوقع أن يتم تنظيم هذا التصويت في 30 يوليو الجاري.

يشار إلى أن جوتيريش سيغادر منصبه في 31 ديسمبر المقبل، بعد أن قضى ولايتين كاملتين في المنصب.

وتنص آلية الاختيار على أن يقوم مجلس الأمن بانتخاب الأمين العام للمنظمة الأممية ، على أن يحصل المرشح على تأييد 9 دول على الأقل من أصل 15 دولة أعضاء في المجلس.

كما يحق لكل من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا) استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مرشح.

وبعد اختيار المجلس لمرشح معين، يُعرض اسمه على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة عليه في خطوة تعتبر إجرائية وشكلية.

وحتى الآن، تم ترشيح ستة أسماء لخلافة جوتيريش، وهم، الأرجنتيني رافائيل جروسي ، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وماكي سال الرئيس السابق للسنغال، وريبيكا جرينسبان، دبلوماسية واقتصادية من كوستاريكا ، وكارولين رودريجز بوركيت، سفيرة دولة جويانا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والأكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، الرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة.وميشيل باشيليت، أول رئيسة لجمهورية تشيلي.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لمبدأ التناوب الجغرافي غير المكتوب، فإن الدور هذه المرة يقع على منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لشغل المنصب هذه المرة.

كما أنه من اللافت أن الأمم المتحدة لم تشهد حتى الآن تولي أي امرأة لهذا المنصب الرفيع.