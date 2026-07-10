مقتل 28 شخصا في حريق بمصنع أحذية في الصين

لقي 28 شخصا حتفهم في حريق بمصنع أحذية صيني في مقاطعة فوجيان اليوم الخميس، في واحد من أسوأ الحرائق في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بعدد الوفيات، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وطالب الرئيس شي جين بينج اليوم "بإجراء عملية بحث وإنقاذ شاملة". وحث على إجراء تحقيق سريع بشأن الحادث و "محاسبة المسؤولين بصرامة".

ونشب الحريق في مصنع في شركة "هويتينج" للأحذية بمدينة جينجيانج، المعروفة بكونها عاصمة الأحذية الصينية، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء في بيان. ولم تتسن معرفة سبب الحريق على الفور.

وكان في المبنى 237 عاملا في المصنع وزائران عندما اندلع الحريق. وتمكنت السلطات من إجلاء 213 شخصا، وتم إُعلان وفاة اثنين منهم بعد نقلهما إلى المستشفى. وفي وقت لاحق، تأكدت وفاة 26 شخصا آخرين كانوا في عداد المفقودين، بحسب ما أفادت به قناة "سي سي تي في" الرسمية.

وأشارت وكالة شينخوا إلى أنه تم احتجاز مالك المصنع وآخرين مسؤولين عن الشركة، كما تم تجميد حسابات الشركة.

وأظهر مقطع مصور بثته قناة "سي سي تي في" الرسمية واجهة أحد المباني متعددة الطوابق وقد اسودت وغطاها الدخان الأبيض. وأظهرت لقطات سابقة حرائق تندلع في عدة طوابق بينما اكتنف المبنى دخان أسود كثيف.

واندلع الحريق في الطابق الأول من مبنى خرساني مؤلف من خمسة طوابق، كان يضم ورشة عمل ومستودعا. وذكرت قناة "سي سي تي في" أن المواد التي اشتعلت شملت مكونات تُستخدم في صناعة الأحذية، وهي مواد شديدة الاشتعال، مما ساعد على انتشار الحريق بسرعة.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء المحلية، في مقابلة مع القناة الرسمية، إن مواد تستخدم في صناعة نعال الأحذية كانت مكدسة في ممرات السلالم، الأمر الذي زاد من صعوبة وصول رجال الإطفاء إلى النيران وإخمادها.

وأضافت القناة أن إدارة الإطفاء دفعت بـ183 فردا و35 مركبة إلى موقع المصنع، وتمت السيطرة على النيران بعد نحو أربع ساعات.