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حدد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور يوم الثلاثاء المقبل موعدا للإعلان عن مديره الفني الأجنبي الجديد الذي سيخلف المدرب المؤقت طارق يحيى.

وكشف مرتضي منصور رئيس الزمالك أن نجليه أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة وأحمد عضو مجلس الادارة السابق عقدا أكثر من جلسه مع 6 مدربين من جنسيات مختلفة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم الجديد.

وأشار رئيس الزمالك أن نجليه قاما بالسفر إلى فرنسا ، إيطاليا، ألمانيا ، صربيا ، البرتغال وبلجيكا لعقد سلسلة من الجلسات مع المدربين الفنيين المرشحين لقيادة الفريق وتم تسجيل جميع الجلسات.

ووجه مرتضى الدعوة لنجوم كرة القدم السابقين بالزمالك للتواجد في مكتبه صباح الثلاثاء المقبل الثلاثاء المقبل، من أجل المشاركة في اختيار المدير الفنى الجديد للقلعة البيضاء خلال الموسم الحالي بحضور مجلس الإدارة.

وأوضح منصور بأنه سوف يتم عرض الفيديوهات الخاصة بجلسات أمير وأحمد مع المدربين الستة لاختيار الأفضل منهم لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد .

وأكد بأن نجليه اجتمعا مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق، ووافق على تدريب الفريق ولكن طلب تأجيل قراره لشهر أكتوبر القادم.

وأتم منصور بأنه سوف يتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد يوم الثلاثاء بعد الجلسة التي سيعقدها مع نجوم النادي السابقين.

وكانت تقارير قد أشارت لاقتراب الزمالك من التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز السابق.