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ليبيا: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في طبرق

أ ش أ
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 7:47 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 7:47 م

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق الليبية، اليوم الإثنين، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدية من بينها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.

وذكرت اللجنة - في بيان أوردتها بوابة الوسط الإخبارية الليبية صفحتها - أن الإصابات الجديدة جرى اكتشافها بعد تحليل 14 عينة، أظهرت نتائج الفحص أن منها 6 عينات سلبية و8 عينات موجبة، منها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.

وأكدت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق أنها سجلت حالة شفاء ليصبح عدد حالات الشفاء حتى الآن 9 حالات، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في طبرق حتى الآن بلغ 74 حالة مصابة.

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