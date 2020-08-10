 بالفيديو.. لقطات جوية لحفرة عميقة خلفها انفجار مرفأ بيروت - بوابة الشروق
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بالفيديو.. لقطات جوية لحفرة عميقة خلفها انفجار مرفأ بيروت

نور رشوان
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 10:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 10:51 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو تم تصويره جوًا، من قبل فرق البحث والإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، يظهر حفرة بعمق 43 مترًا خلفها انفجار مرفأ بيروت.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

ومن جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.


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