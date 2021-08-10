دعوى قضائية في نيويورك ضد الأمير البريطاني أندرو بتهمة الإعتداء الجنسي

رفعت سيدة تدعى فرجينيا جوفري دعوى قضائية ضد الأمير البريطاني أندرو، يوم الإثنين في مدينة منهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، متهمة إياه بارتكاب جريمة اعتداء جنسي بحقها عندما كانت دون السن القانونية.



وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، زعمت فيرجينيا روبرتس جوفري في الدعوى أنها عانت من "إيقاع عاطفي متعمد" في أعقاب جريمة الاغتصاب.



تم رفع الدعوى في المنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك قبل أيام فقط من تاريخ انتهاء صلاحية قانون ولاية نيويورك الذي يسمح للضحايا المزعومين بالاعتداء الجنسي بتقديم دعاوى مدنية، قد تكون محظورة بموجب قوانين التقادم.



وقالت متحدثة باسم الأمير أندرو إنه لم يكن لديها تعليق، عندما طُلب منها الرد على دعوى فرجينيا المدنية، التي قالت فيها إن الأمير أندرو اعتدى عليها برفقة عدد من الأصدقاء التابعين لما اسمته ب "ممول الاستغلال الجنسي للأطفال".



وتسعى فرجينيا عبر الدعوى القضائية للحصول على تعويضات غير محددة، بالإضافة لتوقيع عقوبات ضد الأمير أندرو، الذي نفى جميع مزاعم ارتكاب مخالفات.



وقالت فرجينيا في الدعوى القضائية: "قبل عشرين عامًا، إن ثروة الأمير أندرو وسلطته ومنصبه وعلاقاته مكنته من الإساءة إلى طفلة خائفة وضعيفة مع عدم وجود أحد يحميها لقد مضى وقت طويل على محاسبته" بحسب قولها.