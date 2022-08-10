سوريا: انطلاق أعمال المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بمشاركة 12 دولة

انطلقت في سوريا، اليوم الأربعاء، أعمال المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في مجمع صحارى بريف دمشق بمشاركة أكثر من 12 دولة عربية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم، عن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ورئيس اتحاد العمال في سوريا جمال القادري قوله، في مستهل أعمال المؤتمر: "ندعو كل القوى والمنظمات في العالم لإدانة الإرهاب وداعميه وفي مقدمته الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وأهلنا في الجولان السوري المحتل".

وأضاف القادري: "يجب تعزيز التعاون البنّاء بين شركاء وأطراف عملية الإنتاج العرب (الحكومات وأرباب العمل والعمال) بما يساهم في رسم سياسات تنموية تحقق طموحات العمال العرب وتحسن من أوضاعهم".

بدورها، قالت ممثلة المدير العام لمنظمة العمل العربية رانيا رشدية: "وجودنا في سوريا دعم لنضال عمالها على مدى أكثر من 10 سنوات"، داعية "المجتمع الدولي لرفع الإجراءات القسرية والحصار الجائر عن الشعب السوري".