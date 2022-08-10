الصحة الفلبينية تتوقع الحصول على لقاحات مضادة لـ«جدري القردة» بحلول 2023

توقعت وزارة الصحة الفلبينية اليوم /الأربعاء/ ، أن تحصل على لقاحات مضادة لفيروس جدري القردة بحلول عام 2023، وسط تزايد الطلب على هذه اللقاحات.

ونقلت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المسئولة البارزة بوزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير، قولها إنه يجرى التنسيق مع القطاع الخاص لشراء اللقاحات المضادة للفيروس.

وأضافت المسئولة أن وزارة الصحة تستكشف وتبحث عن طرق أخرى للحصول على الحد الأدنى على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس جدري القردة والتي ستعطى أولا للعاملين في مجال الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن خطة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لشراء اللقاحات ككل لا تزال في مراحلها الأولية.

وعلنت الفلبين عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 29 يوليو الماضي .. وأوضحت ماريا روزاريو فيرجير أن المريض قد تعافى من الفيروس وخرج من العزل وسمح له بالتفاعل مع أشخاص آخرين.

يذكر أنه تم تسجيل أكثر من 16 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة في 75 دولة حتى الآن هذا العام، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن فيروس جدري القردة يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.