حث ماتيو رينزي، رئيس الوزراء الإيطالي السابق وزعيم حزب (إيطاليا فيفا)، وزير الصناعة السابق وزعيم حزب أزيوني الوسطي كارلو كاليندا على التعاون، وتشكيل "قطب ثالث" في مركز السياسة الإيطالية، وذلك إستعداداً للانتخابات العامة المقررة في 25 سبتمبر.

كان كاليندا قد انسحب الأحد الماضي من اتفاق انتخابي أبرمه مؤخراً مع الحزب الديمقراطي (يسار الوسط )، الذي كان رينزي يقوده في الماضي، بعد أن تعاون الحزب مع أحزاب يسارية أصغر بما في ذلك اليسار الإيطالي وأوروبا الخضراء .

وقال رينزي، في تصريحات تلفزيونية: "يجب أن يقرر كارلو كاليندا وأنصاره ما إذا كانوا سيعقدون الصفقة أم لا، وما إذا كانوا سيشكلون معنا جبهة واحدة"، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وأضاف: "نحن على استعداد للإنضمام إلى الفريق لأن تكوين القطب الثالث سيكون المفاجأة الكبرى للانتخابات ولن يتمكن سوى قطب ثالث قوي من مطالبة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي بالبقاء في منصبه".

يذكر أنه في 14 فبراير 2014 قام رينزي بتشكيل الحكومة الإيطالية بناء علي طلب من رئيس الجمهورية بعد أن قدم إنريكو ليتا استقالته في أعقاب تصويت الهيئة الإدارية للحزب الديمقراطي ضد أداء حكومته في اجتماع دعا إليه رينزي.