أوكرانيا: تعطيل جسر حيوي قرب سد نوفا كاخوفكا



ذكر الجيش الأوكراني أن جسرا قرب سد نوفا كاخوفكا جنوبي البلاد صار غير قابل للاستخدام، بعد تعرضه لقصف بصواريخ.



وقالت القيادة الجنوبية للجيش عبر موقع فيسبوك اليوم الأربعاء "إن الضربة كانت دقيقة ومؤثرة"، إلا أن القوات الروسية لم تؤكد هذه المعلومات. وأفادت قناة "آر تي" الروسية أمس بأن الجسر يتم قصفه باستمرار عبر قناة شمال القرم والسد نفسه.



وغزت روسيا معظم منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا على الروافد السفلية لنهر دنيبرو بعد دخولها البلاد بمدة قصيرة في شباط/ فبراير. ويحاول الجيش الأوكراني بشكل منهجي تدمير المعابر الثلاثة الوحيدة للنهر باستخدام الأنظمة الصاروخية طويلة المدى لمنع الجيش الروسي من إعادة التزود بالإمدادات على الضفة اليمنى والتمكين من استعادة المنطقة.



وأصبح جسر السكك الحديدية والجسر البري قرب خيرسون غير صالحين للاستخدام بفعل هجمات الأوكرانيين. وشيدت القوات الروسية طريقا تسلكه العبارات للمدنيين كبديل كما تردد أنها شيدت عدة جسور للزوارق لعبور قواتهم النهر، البالغ عرضه كيلومترا.