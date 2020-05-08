 تحرير مسئول أممي من قبضة تنظيم القاعدة باليمن بعد اختطافه سنة ونصف - بوابة الشروق
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تحرير مسئول أممي من قبضة تنظيم القاعدة باليمن بعد اختطافه سنة ونصف

(د ب أ)
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 6:51 م | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 6:51 م

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الخميس، تحرير مسئول أممي من قبضة تنظيم القاعدة، بعد اختطافه لمدة سنة ونصف.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، على نسخة منه إن "قواتنا قد أنجزت في حملتها الأمنية بمحافظة أبين نجاحات كبيرة، بكفاءة احترافية".

وأفاد البيان أنه "كان من بين هذه الإنجازات الأمنية تحرير السيد آكام سوفيول، مسئول قسم السلامة والأمان لدى مكتب الأمم المتحدة، الذي اختطف وزملاؤه من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي في فبراير 2022 بمحافظة أبين"، دون ذكر مزيد من المعلومات.

وسبق أن بث تنظيم القاعدة أكثر من مقطع فيديو يظهر سوفيول وهو يناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، العمل على سرعة الإفراج عنه.


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