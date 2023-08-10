 إلغاء 450 رحلة جوية بسبب إعصار خانون في كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
الخميس 10 أغسطس 2023 9:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟
النتـائـج تصويت

إلغاء 450 رحلة جوية بسبب إعصار خانون في كوريا الجنوبية

سول - د ب أ
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 9:17 ص | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 9:17 ص

ألغت السلطات الكورية الجنوبية نحو 450 رحلة جوية، اليوم الخميس، بسبب إعصار خانون.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية بكوريا الجنوبية إن الإعصار خانون وصل إلى اليابسة على الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، كما أنه من المتوقع أن يمر فوق شبه الجزيرة بأكملها خلال اليوم، مما سوف يؤدي لهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن سلطات المطار قالت إنه تم إلغاء 452 رحلة جوية من بين 2138 رحلة جوية مقررة اليوم ابتداء من الساعة الثامنة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال المسئولون إن عدد الرحلات الملغاة قد يرتفع في ظل تقدم الاعصار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك