اليمن: مقتل قائد قوات الحزام الأمني الانتقالي في أبين

قتل قائد أمني يمني كبير مع عدد من مرافقيه، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وأفاد مسئول محلي، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن "قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين عبداللطيف السيد، قتل مع عدد من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة في مديرية مودية بالمحافظة".

وأضاف أن "أصابع الاتهام تشير إلى وقوف تنظيم القاعدة وراء زرع العبوة الناسفة التي استهدفت قائد قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".

ونعى عضو هيئة رسالة المجلس الانتقالي الجنوبي راجح باكريت قائد قوات الحزام الأمني في أبين، قائلا، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "ببالغ الحزن والأسى بلغنا خبر استشهاد البطل عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين وعدد من مرافقيه".

وأضاف: "بهذا الخبر الأليم نودع الاشاوس الذين سطروا أروع الأمثلة في التضحية والفداء كيف لا وقد أضحى شهيداً مقبلاً غير مدبر".

ويعد السيد أحد أبرز القيادات الأمنية والعسكرية في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على أبين وعدة محافظات في جنوب اليمن.

وقبل أيام أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق حملة أمنية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في مديرية مودية.

وسبق أن قتل عشرات من عناصر وقيادات المجلس الانتقالي، بانفجارات لعبوات ناسفة تبنى العديد منها تنظيم القاعدة الذي ما زال يتواجد في عدد من محافظات اليمن.