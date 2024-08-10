 بلينكن لوزير الدفاع الإسرائيلي: تصعيد التوتر بالشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن لوزير الدفاع الإسرائيلي: تصعيد التوتر بالشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف

وكالات
نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 4:15 ص | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 4:15 ص

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن تصعيد التوتر في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف.

وشدد بلينكن، في مكالمة هاتفية بينهما يوم الجمعة، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، بحسب وكالة رويترز.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل.

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

 

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