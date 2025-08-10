 الأهلي ينعى والد العامري فاروق - بوابة الشروق
الأحد 10 أغسطس 2025 6:20 م القاهرة
الأهلي ينعى والد العامري فاروق

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 10 أغسطس 2025 - 5:56 م | آخر تحديث: الأحد 10 أغسطس 2025 - 5:56 م

حرص النادي الأهلي على نعي فاروق العامري، والد المرحوم العامري فاروق، نائب مجلس إدارة الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وكتب الأهلي في بيان رسمي: «محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ فاروق العامري والد المرحوم العامري فاروق ، نائب رئيس النادي».

وأضاف البيان: «داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.. إنا لله وانا المرجعون».


