الأهلي ينعى والد العامري فاروق

حرص النادي الأهلي على نعي فاروق العامري، والد المرحوم العامري فاروق، نائب مجلس إدارة الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وكتب الأهلي في بيان رسمي: «محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ فاروق العامري والد المرحوم العامري فاروق ، نائب رئيس النادي».

وأضاف البيان: «داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.. إنا لله وانا المرجعون».