الصادق المهدي يصل القاهرة بعد عام على منعه من دخول مصر

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء "الصادق المهدي" رئيس وزراء السودان الأسبق ورئيس حزب الأمة السودانى قادما من الخرطوم فى زيارة لمصر هي الأولى منذ منعه من دخول مصر قبل أكثر من عام.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال "المهدي" بصالة كبار الزوار:"سيلتقى زعيم حزب الأمة السوداني خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات واستعراض ملف علاقات التعاون بين مصر والسودان على ضوء التغيرات الأخيرة بالسودان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة.

كانت السلطات المصرية قد منعت "الصادق المهدى "من دخول مصر فى تموز/يوليو 2018 فور وصوله من برلين بعد مشاركته في إجتماعات تكتل المعارضة السودانية المعروف باسم "نداء السودان"، حيث كان يقيم بمصر منذ أذار/مارس 2018 ويتنقل منها بحرية وطالبت السلطات بمطار القاهرة من المهدى المغادرة بعد انتظاره عدة ساعات بصالة كبار الزوار حيث توجه وقتها إلى لندن بعد منعه من الدخول.

يشار إلى أن تحالف نداءالسودان كان جزءا من قوى إعلان الحرية والتغيير الذي قاد الثورة في السودان، وعزل الرئيس السوداني عمر البشير من جانب الجيش.