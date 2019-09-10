المصري يرفع شعار التركيز في التدريب الأخير قبل السفر إلى زنجبار

أدى الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى تحت قيادة إيهاب جلال مساء اليوم على الاستاد مرانه الأخير قبل السفر فى الثانية من فجر غدا الأربعاء إلى تنزانيا استعداداً لملاقاة فريق ماليندى بطل زنجبار فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية والمقرر إقامتها الأحد ١٥ من سبتمبر الجارى على ستاد عمان بجزيرة زنجبار .

وشهد المران الذى استمر لما يقرب من 90 دقيقة تركيز كبير من المدير الفنى ايهاب جلال خاصه المتعلقه بالنواحى الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق ماليندى وذلك بعد مشاهدة الجهاز تسجيلاً للمباراة الأخيرة لماليندى بالكونفيدرالية والتى جمعته مع فريق مقديشيو سيتى بطل الصومال وانتهت بفوز ماليندى بهدف نظيف وتركزت أغلب تعليمات المدير الفنى للاعبيه بسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس وكذلك الانتشار فى كافة أنحاء الملعب بالاضافه إلى بعض التعليمات التى حرص الجهاز الفنى على تنفيذ اللاعبين لها بدقة

فيما خاض ثلاثى حراس المرمى احمد مسعود ، احمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة مران تخصصى شاق وقوى تحت إشراف مصطفى كمال مدرب حراس المرمى

وسوف يتجمع لاعبو المصرى فى الثامنة مساء اليوم بالاستاد لمغادرة بورسعيد استعدادا للسفر إلى تنزانيا وتشمل الرحلة ترانزيت فى أديس بابا والتى يترأس بعثتها محمد الخولى نائب رئيس المصرى .